Nel dolore spicca la generosità della famiglia Di Pinto: elogi all’Hospice di Larino e al San Timoteo

PETACCIATO-LARINO. Papà Nicola Di Pinto dal 19 marzo scorso, giorno di San Giuseppe, ha raggiunto l’adorata Sonia. Dalla famiglia Di Pinto e in particolare la moglie Antonietta giunge questo messaggio. «Desidero ringraziare a nome di mio marito Nicola, deceduto all’hospice madre Teresa di Calcutta in Larino, il dottor Mariano Flocco e tutte le persone che operano nella struttura per l’affetto, l’umanità, l’attenzione e il senso di famiglia, ricevuto da tutti gli operandi, non soltanto al malato ma a tutta la famiglia, accompagnandoci con delicatezza e discrezione nel periodo vissuto lì; era come essere in famiglia. Il cammino di separazione è duro, malgrado il dolore, c’era la consapevolezza di non essere soli.

Dire grazie è poco per gli abbracci dati a mio marito donandogli attimi di serenità, e ciò ci rincuorava vedendo il suo volto sereno anche se era consapevole che ci avrebbe lasciati. Il dottore non si è risparmiato in nulla e alcune volte la sua mano sulla spalla ci dava sicurezza, era una protezione speciale. Grazie dottor Flocco, grazie specialmente da parte di mio marito che mi raccomandava, ripetendo di scrivere una lettera di ringraziamento per le cure ricevute con tanto affetto e attenzione umanitario.

Grazie dottore che il Signore lo benedica e lo protegga sempre, in modo da poter curare con il suo amore, altre persone bisognose. Un ringraziamento va anche al reparto oncologico dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per le cure ricevute per la sua sopravvivenza, con umanità, attenzione, delicatezza, e affetto a mio marito Nicola Di Pinto. Grazie a tutti dalla famiglia di Nicola Di Pinto».