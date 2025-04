«Non c’è più tempo da perdere», Fabio Cofelice spinge per la nascita della ‘Film Commission”

CAMPOBASSO. “Non c’è più tempo da perdere, per promuovere il Molise e sviluppare il territorio”.

Il consigliere regionale Delegato a Turismo e Cultura, Fabio Cofelice, ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio 2025 per l’istituzione della ‘Molise Film Commision’.

“La regione Molise – come dichiarato dal Consigliere Cofelice – è l’unica regione italiana che ancora non si dota di questo importante strumento, essenziale per favorire e promuovere il settore audiovisivo e cinematografico, attraverso il quale verrebbe fortemente valorizzato il patrimonio artistico, ambientale e storico-tradizionale dei nostri territori, nonché le risorse professionali, artigianali e tecniche locali.

“L’istituzione di una Film Commission in Molise – continua Cofelice – permetterebbe di creare le condizioni per attrarre produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie anche estere; quindi importanti investimenti nazionali ed internazionali con una immediata ricaduta positiva per la nostra regione in termini di benefici economici, sociali e occupazionali.

Non dimentichiamo come le ‘Film Commission’ facilitino anche il dialogo e la sinergia tra l’ente Regione e il Ministero; incentivano gli interventi dello Stato diretti al settore della cinematografia;

Per il Molise dunque – questa la conclusione del Delegato Regionale – la sua istituzione sarebbe essenziale per raggiungere quell’obiettivo da sempre annunciato, la promozione del Molise, necessaria per dare impulso alle politiche turistiche che raccontino del valore dei nostri comuni, attraverso le loro caratteristiche uniche, da quelle proprie del patrimonio materiale a quelle culturali e storiche.

Le location utilizzate nei film o nelle serie TV diventeranno una vetrina straordinaria per il territorio molisano, favorendo il turismo e la conoscenza delle tradizioni locali come è già avvenuto, con grande successo, in altre regioni.

Non possiamo più ulteriormente differire un obiettivo così importante e, quindi, la Molise Film Commission sarebbe un risultato straordinario, reso possibile anche grazie al sostegno dell’Assessore Regionale alle Risorse Pnrr e per il coordinamento dei Fondi Europei, Angelo Michele Iorio, attraverso la messa a disposizione di risorse del P.R. Molise FESR – FSE + 2021-27″.