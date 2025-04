«Nostra madre Carmela si è sentita amata e rispettata», nel ricordo il ‘grazie’ all’Opera Serena

TERMOLI. Testimonianza di prossimità e di assistenza quella con cui la famiglia di una signora deceduta una settimana fa ha voluto rivolgere, col ringraziamento, alla struttura dell’Opera Serena, la casa di riposo e Rsa di via Napoli, a Termoli.

“Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine alla Rsa Opera Serena di Termoli per le cure amorevoli e professionali che hanno dedicato, durante il suo soggiorno, alla nostra cara mamma Carmela.

In un momento così delicato della nostra vita, la Rsa Opera Serena è stata un faro di speranza e un rifugio sicuro per la nostra famiglia.

Il personale, dagli operatori socio-sanitari agli infermieri, dai medici, fisioterapisti, agli addetti alle pulizie, ha dimostrato una dedizione e una compassione straordinarie. Non solo hanno fornito un’assistenza medica impeccabile, ma hanno anche creato un ambiente familiare e accogliente, dove nostra mamma si è sentita amata e rispettata.

Vogliamo ringraziare in particolare il dottor Vincenzo Iannaccone e il caposala Abdel per la loro gentilezza e la loro disponibilità. Ricorderemo sempre con affetto i sorrisi e le parole di conforto di tutti loro.

La Rsa Opera Serena è un esempio di eccellenza nel settore dell’assistenza agli anziani. La loro professionalità, la loro umanità e il loro impegno sono un dono prezioso per la nostra comunità.

Grazie di cuore a tutti voi”.

Un messaggio a cura delle figlie Antonietta e Franca, del genero Salvatore e di tutti i nipoti della cara Carmela Di Biase.