“Nutriamoci del loro esempio”, il 25 Aprile nel basso Molise

BASSO MOLISE. In un clima di profonda commozione e raccoglimento, Montecilfone, Montenero di Bisaccia e Portocannone hanno commemorato il 25 Aprile con cerimonie sobrie e misurate, nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco.

La Festa della Liberazione è stata celebrata in forma ridotta, con momenti simbolici carichi di significato. Le amministrazioni comunali, affiancate dalle Forze dell’Ordine e dalle Associazioni del territorio, hanno deposto corone d’alloro ai monumenti ai Caduti, rendendo omaggio a chi ha lottato e sacrificato la vita per la libertà e la democrazia.

Il silenzio ha accompagnato i gesti, mentre le parole istituzionali hanno ricordato quanto il 25 aprile rappresenti per la nostra Repubblica: una ricorrenza che celebra la fine dell’oppressione e la rinascita dei valori di giustizia, pace e partecipazione.

A Montecilfone “La Festa della Liberazione è stata caratterizzata da una cerimonia sobria e commovente dinanzi al Monumento dei Caduti, alla quale ha partecipato Mario Bracone, che ha reso l’evento ancora più solenne con tre squilli di tromba e il Silenzio d’Oodine in onore dei caduti di guerra. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità locali, le associazioni, gli scout di Atessa, il parroco monsignor Franco Pezzotta, l’amministrazione comunale con il sindaco Giorgio Manes, il vice sindaco Matteo Gissi, il presidente del Consiglio Antonio Forcione, l’assessore Antonietta Manes e diversi consiglieri comunali. Dopo la deposizione della corona d’alloro, il sindaco Manes ha pronunciato un commosso saluto, ricordando i caduti che hanno combattuto per la libertà e che hanno contribuito a costruire il nostro Paese. La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio per onorare la memoria di Papa Francesco, che ci ha lasciato. Viva l’Italia, viva la Pace, viva la Libertà”.

A Montenero, ha scritto la sindaca Contucci, si è svolta “una cerimonia sobria quella di stamattina insieme ai rappresentanti delle nostre Associazioni e alle Forze dell’Ordine per ricordare il sacrificio di quanti hanno reso libera e democratica la nostra Nazione!!

Viva l’Iltalia, viva il 25 Aprile!”.

A Portocannone, l’assessore Flocco ha dedicato queste righe a “i Caduti per la Libertà e i valori democratici. Nutriamoci del loro esempio, oggi”.