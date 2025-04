Occhi puntati al cielo: arriva la suggestiva Luna Rosa

TERMOLI. Tutti con il naso all’insù, questa sera. Il nostro satellite si prepara a regalarci uno spettacolo affascinante: la tanto attesa Luna Rosa.

Un evento che, pur non tingendo il cielo del delicato colore pastello suggerito dal nome, promette di avvolgere la costa molisana in un’atmosfera magica e suggestiva.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la Luna non assumerà davvero una tonalità rosa. Il suo aspetto sarà più simile a una calda sfumatura leggermente aranciata. Questa colorazione è dovuta alla sua posizione più bassa sull’orizzonte, che fa sì che la sua luce attraversi una maggiore quantità di atmosfera terrestre.

Ma allora, perché chiamarla “Luna Rosa”? Il nome affonda le sue radici in un significato spirituale e simbolico tramandato dalle antiche tribù dei nativi americani. Per loro, questa luna piena di aprile era strettamente legata al risveglio della natura dopo il lungo inverno: era il periodo in cui fioriva una particolare specie di phlox selvatico, dal colore rosa intenso, simbolo per eccellenza della rinascita e del rinnovamento.

Dopo il grigiore e il freddo della stagione invernale, l’esplosione di colore rosa di questi fiori rappresentava la vitalità che tornava a pervadere la terra, un presagio di nuova vita e crescita.

Anche se il cielo di Termoli non si tingerà davvero di rosa, la Luna piena di questa sera, con la sua probabile calda tonalità aranciata, offrirà senza dubbio uno spettacolo romantico e affascinante.

La Luna raggiungerà la fase di piena alle 02:22 del 13 aprile. In quel momento, il nostro satellite si troverà a circa 30 gradi sull’orizzonte sud/sud-ovest, nel punto di massimo allontanamento dalla Terra, e sarà in suggestiva compagnia della brillante stella Spica. È importante sottolineare che, sebbene la fase piena si verifichi nelle prime ore di domani, potremo ammirare la Luna Rosa per gran parte della notte.

Vale la pena notare che il massimo allontanamento (apogeo) della Luna dalla Terra avverrà circa un giorno dopo, precisamente alle 00:47 del 14 aprile. Questo significa che apparirà leggermente più piccola del solito, anche se la differenza sarà difficilmente percepibile a occhio nudo.

Sarà un’occasione perfetta per alzare gli occhi al cielo, magari passeggiando sul lungomare o godendosi la tranquillità di un balcone, lasciandosi incantare dalla maestosità del nostro satellite.

Preparatevi, dunque, a vivere un sabato sera all’insegna della bellezza celeste.

Eliana Ronzullo