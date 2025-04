Oltre 440mila euro per le “politiche attive” nel programma Gol

CAMPOBASSO. È stata pubblicata sul sito web della Regione Molise la determinazione dirigenziale n.1890 in data odierna “Area Quarta – Servizio Politiche per l’Occupazione”, con la quale si approva l’Avviso Pubblico:

“Presentazione di domande di adesione per l’individuazione di soggetti esecutori privati per l’erogazione di politiche attive nell’ambito del Percorso 1, del Percorso 2, del Percorso 3 e del Percorso 4, per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità del Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro” Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU”.

Il presente Avviso riguarda l’individuazione di soggetti privati che saranno coinvolti nell’attuazione, in sinergia con i centri per l’impiego, di alcune misure previste dal Piano Attuativo Regionale della Regione Molise, approvato con DGR. n.89/2022 e successive modifiche, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità del Lavoratori, Missione 5, Componente 1 del PNRR.

Con tale Avviso si intende valorizzare la rete di servizi accreditati ai servizi al lavoro, in un’ottica di integrazione tra soggetti pubblici e privati finalizzata alla promozione dell’occupazione, per fornire un adeguato supporto e competenze specialistiche in materia di politiche attive del lavoro. Per il presente Avviso, relativo all’individuazione di soggetti esecutori privati per l’erogazione di politiche attive nell’ambito del Percorso 1, Percorso 2, Percorso 3 e Percorso 4, sono messe a bando complessivamente risorse per 440.600,40 euro.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on-line della Regione Molise. La determinazione è pubblicata, con tutti gli allegati per la presentazione della domanda di candidatura, sul sito web della Regione Molise (www.regione.molise.it) nella sezione “Albo Pretorio on-line”.

A darne notizia è stato l’assessore regionale Gianluca Cefaratti.