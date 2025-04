Oltre il Blu, il progetto d’inclusione ‘Insieme si può’

LARINO. L’Ambito Territoriale Sociale di Larino, attraverso il bando recentemente pubblicato, ha aperto nuove opportunità per promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico. Questo bando, finanziato dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, rappresenta un passo significativo verso una società più inclusiva e consapevole. Nelle attività dell’Ats frentano spicca il progetto “Insieme si può”, ideato dall’Associazione Oltre il Blu.

Con una lunga esperienza nel campo dell’inclusione e delle attività ricreative, l’associazione si impegna a sensibilizzare la comunità locale e a offrire ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico nuove opportunità di crescita e socializzazione. Il progetto, della durata di 18 mesi, si articola in diverse fasi: preparazione: Identificazione di spazi, tempi e figure professionali per garantire un approccio mirato e efficace; laboratori educativi: Attività strutturate per sviluppare autonomia personale e sociale, in vista degli eventi “Blu Day”; psicoeducazione: Coinvolgimento dei coetanei attraverso lezioni interattive e materiali audiovisivi per promuovere la comprensione dell’autismo; laboratori inclusivi: Attività creative e motorie che coinvolgono ragazzi, genitori e coetanei, eventi itineranti “Blu Day”:

Manifestazioni aperte a tutti, con zone tematiche dedicate a sport, intrattenimento e dibattiti. Grazie al sostegno del bando Ats, il progetto mira a creare un ambiente più accogliente e inclusivo, sensibilizzando la popolazione e migliorando la qualità della vita dei ragazzi e delle loro famiglie. L’iniziativa non solo risponde alle linee guida nazionali sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, ma rappresenta anche un esempio concreto di come i fondi pubblici possano essere utilizzati per fare la differenza.