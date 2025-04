«Papa Francesco ha fatto suo lo stile di Gesù, servire fino in fondo», il ricordo di monsignor De Luca

TERMOLI. Era stato ricevuto più volte da Papa Francesco, quand’era vescovo in carica alla diocesi di Termoli-Larino, abbiamo chiesto un ricordo del Santo Padre Bergoglio a monsignor Gianfranco De Luca.

«Un profondo sentimento di gratitudine e uno spontaneo moto di lode al Signore per la vita e la testimonianza di questo Papa è sgorgato, immediato, nel mio core, appena sono stato avvisato, telefonicamente, della morte di Papa Francesco. Immediata, mi è venuta in mente la frase del Vangelo di Giovanni: “… avendo amato i suoi che erano nel odo, li amò sino alla fine.

La visita al carcere di Giovedì Santo e la presenza in piazza San Pietro il giorno di Pasqua parlano di un amore che si dona liberamente e gratuitamente. Francesco ha fatto suo lo stile di Gesù, quello del servizio fino in fondo. A livello personale ho avuto modo di trascorrere per ben due volte un’ora di conversazione con Lui: nessuna distanza, nessuna barriera; mi sono sentito accolto: non mi trovavo dinanzi al Pontefice, ma ad un fratello che era lì per me e per ciascuno dei presenti.

Ho respirato un’aria di libertà e ogni volta sono uscito dall’incontro con una leggerezza d’animo e tanta voglia di fare meglio nel mio servizio pastorale»..