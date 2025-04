Papa Francesco nomina monsignor Leo Boccardi membro del Dicastero per l’Evangelizzazione

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Santo Padre ha nominato Membro del Dicastero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, monsignor Leo Boccardi, Arcivescovo titolare di Bitetto e Nunzio Apostolico.

Lo ha reso noto oggi, 4 aprile 2025, la Sala Stampa della Santa Sede.

Per monsignor Leo Boccardi, nato a San Martino in Pensilis e appartenente al Clero della diocesi di Termoli-Larino, si tratta di un importante incarico che rinnova il suo impegno pastorale al servizio della Chiesa cattolica. La nomina consolida altresì la sua esperienza in istituzioni internazionali e in Paesi in cui sono presenti delicati equilibri geopolitici e sociali come il Sudan, l’Eritrea e l’Iran in cui ha rivestito la carica di Nunzio Apostolico prima di essere nominato anche alla Nunziatura del Giappone fino al 2023.

Il Dicastero per l’Evangelizzazione, si legge nella Praedicate Evangelium, “è al servizio dell’opera di evangelizzazione affinché Cristo, luce delle genti, sia conosciuto e testimoniato in parole ed opere e si edifichi il Suo Corpo mistico, che è la Chiesa. Il Dicastero è competente per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e per l’istituzione, l’accompagnamento e il sostegno delle nuove Chiese particolari, salva la competenza del Dicastero per le Chiese orientali”.

Il Dicastero, si afferma, “è presieduto direttamente dal Romano Pontefice”. Si compone di due Sezioni, ciascuna delle quali “è retta in suo nome e per sua autorità da un Pro-Prefetto”. Una delle due Sezioni si occupa delle “questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo” e l’altra della “prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari nei territori di sua competenza”.

A Mons. Leo Boccardi gli auguri del Vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, del Presbiterio, della Curia e di tutta la comunità diocesana.