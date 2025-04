Parco nazionale del Matese: “La sede deve essere in Molise”

“Dopo otto anni dalla sua istituzione “su carta”, è stata firmata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’approvazione formale di perimetrazione, zonizzazione e norme di salvaguardia.

Un passo fondamentale, atteso da tempo, che arriva al termine di un percorso complesso e partecipato, con il contributo di comitati, associazioni, tecnici, amministratori locali e cittadini.

Ma questo non deve essere un traguardo definitivo.

Adesso inizia una nuova fase: costruire un modello di Parco capace di diventare un motore di sviluppo e occupazione per il Molise.

Il dibattito sul Parco ha radici profonde: da oltre trent’anni, tra Molise e Campania, associazioni, comitati civici, studiosi, politici e cittadini hanno lavorato per una visione comune. Oggi, con il confronto tra gli enti locali e la definizione dei confini e delle regole, si passa finalmente alla concretezza.

Si apre ora una sfida decisiva: quella della sede amministrativa.

Nella scorsa legislatura, così come in quella attuale, abbiamo chiesto un impegno chiaro al governo regionale. Attraverso una mozione approvata all’unanimità, chiediamo che venga fatto tutto il possibile affinché la sede del Parco venga collocata in Molise, in coerenza con la storia, le battaglie condotte e la centralità territoriale del versante matesino.

La governance del Parco deve essere a trazione molisana.

Questo sia per il peso rilevante dell’area matesina molisana all’interno del perimetro, sia per l’alto livello di biodiversità che la caratterizza, sia per la presenza di zone già tutelate come l’Oasi Wwf di Guardiaregia.

Siamo fiduciosi nelle grandi opportunità che il Parco può generare. Il Molise potrà contare su una nuova visibilità nazionale e su uno strumento concreto di sviluppo economico, turistico e occupazionale, coerente con la vocazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Il Parco porterà risorse, incentivi alle attività produttive, e valorizzazione dei prodotti locali attraverso il marchio di qualità nazionale. Prodotti d’eccellenza che finora non hanno goduto di una visione organica né del necessario sostegno regionale.

Ringraziamo tutte le realtà che in questi anni hanno informato correttamente i cittadini, chiarendo che le reali restrizioni riguarderanno pochissime attività.

Il Parco rappresenta soprattutto una grande occasione di crescita, tutela intelligente e rilancio per le nostre comunità.

Ma ora non c’è tempo da perdere: il Molise deve vincere la partita politica sulla sede”. Così i Consiglieri regionali del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.