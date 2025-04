Parlano i professionisti del Cinema: in Molise oggi nasce un sogno comune

TERMOLI. Sono loro a esprimersi, dopo il risultato maturato nella notte, durante la maratona del Consiglio regionale: i Professionisti del Cinema, che commentano così l’emendamento sulla Film Commission Molise: “Oggi nasce un sogno comune”.

«Dopo un anno di lavoro intenso, ascolto attento e crescita condivisa, possiamo finalmente celebrare un traguardo che appartiene a tutti: la nascita della Molise Film Commission.

Non è solo un risultato tecnico. E’ un segno concreto che quando una comunità si unisce davvero, superando divisioni e antichi limiti, i sogni possono trasformarsi in realtà.

Per la prima volta abbiamo camminato insieme; lavoratori, Istituzioni, cittadini. E giorno dopo giorno abbiamo costruito qualcosa che non appartiene ai singoli, ma a tutta la nostra terra.

A nome di tutti i professionisti del Cinema e dell’Audiovisivo , vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al Presidente della Regione Francesco Roberti, al Consigliere Delegato alla Cultura Fabio Cofelice, alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale (maggioranza e minoranza) per aver creduto con noi in questo cammino.

Oggi il Molise si libera dall’isolamento e si regala una speranza concreta: quella di offrire ai propri giovani l’opportunità di costruire un futuro nella propria terra, senza dover lasciare le proprie radici per inseguire altrove i propri sogni.

Da parte nostra, promettiamo impegno, trasparenza e dedizione. Metteremo al servizio della Comunità tutta l’esperienza maturata in anni di lavoro nazionale ed internazionale, con la volontà di accompagnare ogni passo della nascente Molise Film Commission, vigilando affinché ogni sforzo non venga disperso.

Sappiamo bene che da oggi si apre una nuova fase: finisce il tempo dell’approssimazione, dei personalismi e dell’interesse privato. Chi vorrà continuare questo percorso dovrà farlo con serietà, professionalità e senso di comunità, accodandosi a chi ha dimostrato nei fatti che il bene collettivo viene prima di tutto.

Non deve esserci più spazio per chi mette il proprio “io” davanti al “noi”.

Ora è il tempo di unirci, di camminare insieme, di costruire con coraggio e amore un’industria solida, capace di far splendere il nostro Molise anche oltre i suoi confini.

Il Molise oggi non è più orfano. Il Molise oggi ha scelto di credere in se stesso. E noi, orgogliosamente, siamo pronti a scrivere il suo futuro, insieme.

Il Gruppo di lavoro è composta da: Marco Caldoro, Pierfrancesco Citriniti, Simona Di Lemme, Giacomo Di Niro, Marilena La Ferrara, Luca Manes, Gianni Meglio e ci hanno sostenuto in tutte le attività di questo percorso Maria Laura Pace, Jacopo Chessa (Presidente Italian Film Commission) e Maurizio Gemma (Presidente Film Commission Regione Campania)».