Passa l’emendamento sulla Film Commission Molise: «Un risultato storico»

CAMPOBASSO. “Un risultato storico per il Molise e per i molisani; ora proseguiamo spediti sulla strada tracciata per l’istituzione della Molise Film Commission”.

E’ questo il commento soddisfatto del Consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, dopo l’approvazione nell’Aula di Palazzo D’Aimmo dell’emendamento, così come proposto dallo stesso Cofelice, alla legge di Bilancio 2025.

Emendamento che di fatto istituisce per legge regionale la Film Commission in Molise.

Il provvedimento sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa oggi mercoledì 30 aprile alle ore 18,00 a Campobasso in via Milano, nella sede dell’Assessorato alla Cultura e Turismo dal Delegato Regionale Fabio Cofelice .

Intanto, queste sono le sue prime dichiarazioni:

“Quanti hanno deciso di esprimere voto favorevole hanno scelto di agire con grande senso di responsabilità e visione politica, ed è per questo che a loro va il mio ringraziamento.

Ringrazio, quindi, l’intera maggioranza, che ha votato compatta, comprendendo bene l’importanza che il percorso intrapreso dalla Regione Molise potrà significare per il nostro territorio; benefici economici, sociali, occupazionali e di rilancio turistico. Quindi non solo è stato raggiunto un grande obiettivo culturale, ma una film commission significa anche economia, lavoro e opportunità di crescita per la nostra regione.

Un percorso che in queste ultime settimane aveva trovato larga condivisione nonché l’appoggio incondizionato degli stessi operatori del settore.

Ora è soprattutto a loro che rivolgo il mio apprezzamento, ringraziandoli per la determinazione e per il prezioso incoraggiamento che ho ricevuto nel perseguire questo straordinario risultato”.