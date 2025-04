Passione e paesaggio, la passeggiata a cavallo

TERMOLI. Un corteo spettacolare di decine e decine di cavalli e cavalieri ha animato il litorale termolese in occasione della Festa della Liberazione, regalando a residenti e turisti una giornata fuori dal tempo. Partiti da Rio Vivo e giunti fino alla foce del Sinarca, i partecipanti – provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe – hanno attraversato la costa su una lunga scia di sabbia dorata, accompagnati dal profumo del mare e dai riflessi intensi dell’azzurro primaverile.

Organizzata dai Cavalieri di Termoli, con in testa la famiglia Antonetti, la “Passeggiata a cavallo sulla spiaggia” ha raggiunto quest’anno la quindicesima edizione, confermandosi un appuntamento molto atteso, capace di unire passione per l’equitazione, bellezza del paesaggio e memoria storica.

L’evento si è svolto all’interno della fascia costiera protetta, un tratto di costa ancora ricco di vegetazione spontanea e colori vivaci, dove la natura mostra il suo volto più autentico. Tra le dune fiorite, dove spicca anche la suggestiva “Candela del Re”, pianta alta e giallo acceso tipica della zona, i cavalli hanno sfilato in un silenzioso incedere, quasi in punta di zoccolo, tra gli sguardi ammirati di chi ha scelto il lungomare per trascorrere il giorno di festa.

A fare da cornice alla manifestazione, la storica Torretta Saracena del Sinarca, che sembra vegliare su questo angolo di mare e sulle tradizioni che ancora oggi sanno emozionare.

Una giornata che ha saputo fondere ambiente, storia e cultura, lasciando dietro di sé non solo impronte sulla sabbia, ma anche nel cuore di chi c’era.