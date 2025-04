Piazza del Papa torna “pulita” alla vigilia della Fiera

TERMOLI. Come avvenne già lo scorso 22 marzo, quindi, poco meno di 2 settimane fa, alla segnalazione della discarica abusiva che si era formata in piazza del Papa, accanto ai contenitori che raccolgono indumenti usati e olio vegetale esausto, è seguito il “pronto intervento” da parte degli operatori della Rieco Sud, che hanno rimosso i rifiuti abbandonati alla rinfusa, in una zona dove transitano davvero centinaia di automobilisti e tanta gente, oltre ai residenti.

Il picchiare continuamente sul dolente tasto del degrado e del fenomeno inarrestabile dell’abbandono di immondizia dove capita sta suscitando una doppia reazione e non stiamo parlando di istituzioni e chi ha la competenza dei controlli in materia ambientale, ma proprio della cittadinanza.

Ravvisiamo una crescita delle reprimende di coloro che non ne possono più di vedere deturpata la nostra città, ma anche di chi, per un motivo o l’altro, giustificano addirittura i gesti sconsiderati come quelli che abbiamo messo alla berlina stamani, quando abbiamo denunciato l’ennesima ‘ferita’ al territorio.

Per le vie brevi ci siamo confrontati con l’assessore all’Ambiente, Silvana Ciciola, che ha evidenziato come ormai il malcostume sia dilagante e l’ipotesi delle foto-trappola potrà prendere finalmente corpo. Speriamo ciò avvenga in tempi solerti, anche perché l’avvio della stagione turistica, che con la Pasqua segnerà il confine nel calendario, merita risposte efficaci e sanzioni esemplari.

In ogni caso, almeno la fiera del primo sabato del mese sarà scevra da cartoline-pattumiera.

Emanuele Bracone