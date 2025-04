Pineta di Campomarino lido, partiti i lavori

CAMPOMARINO. Il sindaco e l’amministrazione comunale di Campomarino comunicano che in data odierna, grazie alla stretta collaborazione con la Regione Molise ed in particolare con l’assessore alle Politiche Agricole e Forestali Salvatore Micone, si è dato avvio ai tanto attesi lavori per la tutela e la valorizzazione della pineta litoranea. Intervento che vede la luce dopo decenni e che non si era riuscito a realizzare in precedenza attraverso l’avvicendamento di varie amministrazioni comunali.

«Azione, considerata di fondamentale importanza per la salvaguardia e il miglioramento di un’area naturale di grande pregio per la nostra comunità infatti, l’attività di progettazione e attuazione dell’intervento rientra nell’ottica di una gestione attenta e responsabile del nostro patrimonio ambientale.

Questi lavori rientrano pienamente nella volontà e negli obiettivi di mandato dell’Amministrazione di attuare tutte le azioni necessarie per il miglioramento della pineta, garantendone la tutela, il decoro e la sicurezza dell’area demaniale su cui insiste e di tutto il lido di Campomarino. La pineta rappresenta non solo un polmone verde di inestimabile valore, ma anche un luogo di aggregazione e benessere per cittadini e turisti.

Siamo convinti che questo intervento segni un importante passo avanti nella valorizzazione del nostro territorio, contribuendo a rendere Campomarino sempre più accogliente, sostenibile e sicura.

Confidiamo nella collaborazione e nel senso civico di tutti per preservare e rispettare questo prezioso patrimonio naturale».