Ponte del 25 aprile a rischio pioggia sulla costa

TERMOLI. Il tanto atteso ponte del 25 aprile potrebbe essere rovinato dal maltempo, almeno lungo la costa molisana. Le previsioni meteo indicano infatti condizioni instabili, con possibili rovesci e temporali nel pomeriggio, in particolare nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 18, per la quale è stata emessa un’allerta gialla.

Le temperature si manterranno miti, con massime intorno ai 19°C e minime sui 13°C, ma il rischio di pioggia potrebbe compromettere gite, escursioni o semplici passeggiate all’aria aperta.

Il mare sarà mosso o molto mosso, con venti moderati provenienti da nord-est, in graduale attenuazione verso sera. Per i tanti che avevano programmato una breve vacanza sul litorale adriatico molisano, sarà dunque indispensabile tenere d’occhio il cielo e non farsi cogliere impreparati.