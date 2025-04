Post Partum, da mercoledì parte l’assistenza domiciliare personalizzata nel distretto sanitario di Termoli

TERMOLI. Un ponte tra l’assistenza ospedaliera ed i servizi territoriali per garantire continuità e sostegno ai neogenitori residenti nel distretto sanitario di Termoli. Parte domani, mercoledì 9 aprile 2025, il servizio domiciliare di ostetricia, una assistenza personalizzata così da supportare al meglio, nel proprio ambiente domestico, le famiglie, utilizzando tutte le risorse presenti, ovvero ciò che è stato preparato dalle madri e dai padri per il neonato.

Nello specifico sono previsti la presa in carico post partum della neomamma da parte dell’ostetrica e l’orientamento dei genitori al corretto utilizzo dei servizi socio-sanitari territoriali, oltre il ‘Social Support’ per prevenire il disagio emozionale familiare dopo la nascita del bambino.

Tanti i vantaggi: evitare la depressione puerperale e il baby blues (che provoca malessere transitorio che si manifesta dopo il parto, caratterizzato da malinconia, irritabilità, ansia e pianto); migliorare l’esperienza genitoriale, lo sviluppo psico-sociale dei neonati, la percezione dei servizi offerti; aumentare la percentuale di neonati allattati esclusivamente al seno.

Il primo contatto avverrà in ospedale. La Segreteria del Consultorio, infatti, giornalmente richiederà al Punto Nascita del San Timoteo di Termoli, i nominativi delle neomamme dimesse residenti o domiciliate nell’ambito distrettuale locale. L’ostetrica contatterà telefonicamente la puerpera per fissare una visita domiciliare o ambulatoriale al Consultorio.

Non mancherà un confronto telefonico sull’avvio dell’allattamento, sulle condizioni di benessere fisico e psichico della donna e si accerterà l’avvenuta registrazione del neonato presso un Pediatra di Libera Scelta per effettuare la prima visita, in alternativa sarà offerta la possibilità di farla al Consultorio. Sarà, infine, proposta una visita di controllo gratuita dopo i 40 giorni all’ambulatorio sempre del Consultorio di riferimento.

La prima visita domiciliare sarà effettuata, preferibilmente, entro 72 ore dalla dimissione. In sintesi, saranno valutati gli stati di salute di madre e figlio, sostenute le competenze genitoriali e fornite informazioni utili sui servizi sanitari, sociali ed educativi disponibili.