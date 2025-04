Potatori provetti, ma il campione è Mario Piunno

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è svolto oggi il consueto appuntamento con il Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo a vaso policonico, organizzato dall’Arsarp — Ufficio Olivicoltura di Larino. L’evento, finalizzato all’assegnazione del premio “L’Arte del Potare Molisano,” ha avuto luogo presso l’Azienda Agricola “Marina Colonna” di San Martino in Pensilis.

La competizione, giunta alla 19^ edizione, è riservata agli operatori agricoli che abbiano conseguito almeno un attestato di partecipazione a corsi di potatura, possiedano un titolo di studio a indirizzo agronomico o dimostrino un’esperienza nel settore di almeno tre anni. In una splendida giornata primaverile, con il meraviglioso panorama della collina molisana, 56 concorrenti provenienti da ogni angolo della regione si sono sfidati armati di svettatoi e seghetti su asta. Ogni partecipante ha avuto 30 minuti per potare tre piante particolarmente impegnative.

La giuria era composta dal Prof. Sebastiano Delfine dell’Università del Molise, coadiuvato dai campioni italiani di potatura dell’olivo a vaso policonico: Michele Ricci e Pardo Di Tommaso, entrambi di Larino. Il lavoro della giuria è stato supportato dagli assistenti di campo Teresa D’Uva e Giacinto Travaglini.

Il Campionato, ideato dall’Ufficio Olivicoltura di Larino dell’Arsarp, si propone come un momento di confronto e aggiornamento per gli operatori del settore, oltre che di formazione per gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino “San Pardo.” Grazie alla collaborazione decennale con gli enti di formazione regionali del comparto olivicolo, gli studenti selezionati hanno potuto partecipare accanto ai potatori più esperti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Dirigente scolastico dell’Itas San Pardo e ai docenti: Prof. Lepore, Prof. De Curtis e Prof. Barone.

La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori presso il ristorante Manna di Montorio nei Frentani, a pochi chilometri dal campo di gara. I primi 10 classificati sono: Mario Piunno di Colletorto si è aggiudicato il primo posto, seguito da Francesco Del Ciotto di Termoli e Stefano Vincelli di Larino al secondo e terzo posto, rispettivamente. Al quarto posto si è classificato Alessandro Di Lena, mentre Alessandro Vizzarri di Larino ha ottenuto il quinto. Giuseppe Berchicci di Palata ha conquistato il sesto posto, seguito da Pasquale D’Alesio di Larino al settimo. Loreto Centorame, anch’egli di Larino, si è classificato ottavo, mentre Antonello Trivisonno, sempre di Larino, ha ottenuto il nono posto. Infine, Valentino Nuozzi di Mafalda ha chiuso la top ten.

I premi sono stati offerti da diverse aziende del settore: Agri Faiella, F.lli Di Palma, F.lli Di Cencio, Brico di Termoli, Vivaio Verde Molise, Pellenc e Di Vito Celestino.

Un momento significativo è stato la dissociazione formale della Regione Molise, insieme a Calabria, Abruzzo, Sicilia e Sardegna, dal campionato “Forbici d’Oro” organizzato nelle Marche. Questa scelta è stata motivata da divergenze sulla gestione delle piante di olivo, che, secondo gli organizzatori molisani, devono essere potate per produrre e non per soddisfare esigenze estetiche o competitive.

“L’Arte del Potare Molisano” rappresenta una delle più importanti iniziative dell’Ufficio Olivicoltura di Larino. Come sottolineato dal Dr. Maurizio Corbo, Responsabile dell’Ufficio, queste attività mirano a rendere l’olivicoltore un protagonista consapevole della filiera. “Le scelte dell’olivicoltore molisano devono essere frutto di conoscenza e valutazione ponderata. Attraverso iniziative come Goccia d’Oro, corsi di assaggio, corsi di potatura e il Campionato Regionale, forniamo strumenti di crescita concreti ai nostri olivicoltori.”