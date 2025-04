Prevenire le malattie cardiovascolari, le giuste informazioni da sapere e osservare

TERMOLI. Prevenire le malattie cardiovascolari: questo l’obiettivo dell’incontro gratuito organizzato dalla sezione di Termoli dell’Associazione nazionale Carabinieri.

Si è tenuto ieri sera, alle ore 18.30, presso la sede di via Martiri della Resistenza, un importante incontro informativo sul tema della prevenzione delle patologie cardiovascolari. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti organizzati dalla sezione locale dell’Anc, che mirano a sensibilizzare e informare la comunità su temi di interesse pubblico.

L’incontro è stato condotto dal dottor Maurizio Di Giacomo, specialista in cardiologia (Asrem), coadiuvato nella parte pratica dall’infermiere professionale Michele Pedicillo, del reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo. Moderatore dell’evento è stato il presidente della sezione, luogotenente carica speciale e Cavaliere Filippo Cantore.

La serata è stata caratterizzata da un dibattito vivace e partecipato, che ha evidenziato l’interesse della platea per l’importanza della prevenzione e delle buone pratiche per mantenere una buona salute cardiovascolare. Durante la sessione pratica sono state effettuate anche rilevazioni della pressione arteriosa, fornendo un’occasione concreta di controllo per i presenti.

L’evento segue un recente seminario tenuto dall’avvocato Marcello Benevento sul tema “Condominio, diritti ed oneri del condomino e dell’amministratore condominiale,” e dimostra l’impegno della sezione Anc di Termoli nel promuovere iniziative utili e di grande valore per i cittadini.

«Un contributo davvero significativo, che speriamo possa continuare ad ispirare consapevolezza e benessere nella comunità!», il commento del presidente Filippo Cantore.