«Profonda umanità e attenzione da medici e personale dell’ospedale San Timoteo»

TERMOLI. Se il ‘sigillo’ di una sanità pubblica efficiente arriva da una madre che è anche dirigente scolastica e consigliere comunale, vuol dire che la ‘patente’ di buona assistenza è certa. Arriva dalla professoressa Luana Occhionero, che rivolge un sentito ringraziamento al Pronto Soccorso di Termoli e al dottor Giuseppe Gagliardi.

«Ieri sera mia figlia è stata portata al Pronto Soccorso di Termoli per una sospetta frattura. Nonostante il gran numero di emergenze e le difficoltà evidenti, l’attenzione e la professionalità del personale sanitario non sono mai venute meno.

Siamo state accolte al triage con estrema cordialità e rispetto. Un ringraziamento speciale va al dottor Attilio Bontempo, che ha seguito mia figlia con grande premura, e al dottor Giuseppe Gagliardi, che – pur avendo concluso il proprio turno e le visite da tempo – ha trovato, alle 23 di sera, il tempo e la disponibilità per prendersi cura di lei. A lui va la nostra infinita gratitudine: ha dimostrato non solo competenza e professionalità, ma soprattutto umanità, empatia e una chiarezza rassicurante che ha fatto bene sia alla paziente… che alla sua mamma.

Un grazie di cuore anche all’infermiere Vincenzo, che si è prodigato con gentilezza e attenzione per mettere mia figlia a suo agio e garantirle tutta l’assistenza necessaria.

E infine, un pensiero riconoscente a Carmela Lionetti: nel vederci in difficoltà, ha dimostrato una profonda umanità. Con piccoli gesti ha donato sostegno non solo a noi, ma anche ad altre persone anziane in attesa, rivelando una sensibilità davvero rara.

Ieri sera, nonostante lo spavento e le lacrime di mia figlia, abbiamo incontrato persone attente, premurose e – soprattutto – di buon cuore. Alcuni di loro, dott. Gagliardi e infermiere Vincenzo, si sono spesi oltre il proprio orario di lavoro, mostrando quell’umanità che troppo spesso manca nella quotidianità.

Grazie di cuore. Per l’amore, la fiducia, la lezione di vita che ci avete donato».