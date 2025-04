Regione Molise: oltre 184.500 euro destinati alle borse di studio 2024-2025

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale delegato all’Istruzione, Roberto Di Baggio, ha annunciato che, per l’anno scolastico 2024-2025, sono stati stanziati oltre 184.500 euro per finanziare borse di studio destinate agli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di Secondo Grado del Molise. Questo importante intervento è stato reso possibile grazie ai fondi ministeriali.

La Giunta Regionale, con la Delibera n. 118 del 15 aprile 2025, ha stabilito i criteri per accedere a questo supporto economico. Le borse di studio, il cui valore varia tra i 150 e i 500 euro, saranno erogate agli studenti appartenenti a famiglie con indicatore Isee non superiore a 11mila euro. Il beneficio verrà disposto direttamente dal Ministero dopo il completamento dell’istruttoria.

Gli studenti interessati potranno presentare domanda tramite il modulo “allegato A” disponibile online al seguente link.

La domanda dovrà essere inviata al Comune di residenza, che si occuperà della predisposizione dei bandi e dell’invio delle graduatorie alla Regione Molise entro il 23 maggio 2025.

L’obiettivo di queste borse di studio è quello di offrire un sostegno concreto alle famiglie meno abbienti, garantendo un accesso equo al diritto allo studio e permettendo agli studenti meritevoli di proseguire il loro percorso scolastico senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.

Il presidente della 3^ Commissione, Roberto Di Baggio, ha sottolineato l’importanza di utilizzare al meglio i fondi ministeriali destinati all’istruzione e alla cultura, pilastri fondamentali per costruire una società migliore e più equa. La speranza è che in futuro si possa assistere a un incremento sempre maggiore degli investimenti in questo settore.