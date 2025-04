LARINO. Donato Frate, delegato per il settore lavorativo della sanità pubblica e privata provinciale per l’Usb, affronta le criticità sulla rete di emergenza territoriale.

«Non potevo esimermi dall’intervenire nuovamente sul tema del servizio 118 ma anche sullo stato della sanità molisana. In questi giorni si è tornato a parlare dell’organico dei medici del servizio 118 che pare sarebbero in 28 (salvo errori) su un organico di oltre 90 (salvo errori)!

In una regione dove non vi è un servizio di elisoccorso proprio, dove la viabilità relativamente alla peculiarità del territorio non è il massimo, in una regione dove nel basso Molise l’unico presidio ospedaliero è il San Timoteo di Termoli e che spesso si trova ad operare in affanno, proprio perché tutti gli utenti ed anche quelli delle zone interne che prima venivano servite dal “Vietri” di Larino”, il tema da affrontare non è certamente la medicina del territorio o altre, ma il tema principale resta quello dell’emergenza!

Quindi, partendo da questo punto fermo e facendo un semplicissimo esempio, da “scuola dell’infanzia” e cioè se io devo fare un intervento programmato ho tutto il tempo per scegliere la “location”, ma se ho bisogno di interventi urgenti per patologie “tempo dipendenti” il problema diventa serio se non serissimo! Tanto premesso, considerando anche il fatto delle ambulanze “demedicalizzate”, ove il problema non fosse stato risolto, la situazione diventa ancora più preoccupante.

Altra considerazione da fare resta quella delle distanze, sempre in tema di patologie “tempo dipendenti” e su questo torneremo a breve con un approfondimento. La soluzione? Semplice! Riaprire il Pronto soccorso del “Vietri” di Larino, alleggerendo così lo stesso San Timoteo di Termoli».