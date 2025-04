Ricostruzione post sisma 2018: mercoledì vertice in Regione con sindaci e struttura commissariale

BASSO MOLISE. Si prosegue in Molise sulla ricostruzione post sisma 2018. Domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 15, presso la Sala Trasparenza della sede della Presidenza della Giunta regionale a Campobasso (via Genova 11), si terrà un incontro cruciale per presentare l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 17 marzo 2025. L’incontro è stato organizzato dalla Struttura Commissariale con lo scopo di illustrare ai partecipanti le finalità e i dettagli dell’Ordinanza appena emanata.

La comunicazione ufficiale, redatta in conformità con le normative digitali vigenti sottolinea l’importanza di questa occasione per chiarire dubbi e approfondire le modalità operative che guideranno la ricostruzione privata. L’incontro del 2 aprile non è solo un momento tecnico-informativo, ma rappresenta anche un’opportunità per creare un dialogo aperto tra le istituzioni e i cittadini coinvolti nel processo di ricostruzione.

Le finalità perseguite dall’Ordinanza mirano a rendere il percorso più trasparente, partecipativo e in linea con le esigenze delle comunità colpite dal sisma. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di interventi pensati per il rilancio e il recupero del territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza e sostenibilità a lungo termine. La ricostruzione post-sisma è un simbolo di resilienza e speranza per tutte le persone coinvolte. La Struttura Commissariale invita tutti i destinatari – soprattutto i sindaci – a partecipare attivamente a questo importante appuntamento.

Sarà un’occasione per ottenere informazioni chiare e dettagliate, nonché per contribuire con osservazioni e suggerimenti che potranno influenzare positivamente il processo decisionale. La partecipazione alla riunione e l’approfondimento delle tematiche affrontate rappresentano un passo fondamentale verso il futuro delle comunità colpite e il successo del progetto di ricostruzione. Ricordiamo come ci saranno 2,5 milioni di euro a disposizione dei privati.