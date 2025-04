Rieco Sud e i cittadini: “Un gesto semplice che vale oro”

TERMOLI. A volte bastano pochi gesti per ricordarci quanto il lavoro silenzioso e costante di tante persone contribuisca, ogni giorno, a rendere più vivibili e decorose le nostre città. È il caso di un operatore ecologico in servizio a Termoli per conto di Rieco Sud, che nei giorni scorsi è stato oggetto di una sincera e sentita email di ringraziamento da parte di un cittadino.

Non capita spesso che qualcuno senta il bisogno di scrivere per elogiare il lavoro di chi, come questo operatore, è ogni giorno per le strade con discrezione e impegno. Eppure questa volta è successo. Il cittadino ha voluto condividere la sua gratitudine per la professionalità, la pulizia e la straordinaria velocità con cui questa persona svolge il proprio compito. Ma, soprattutto, ha voluto sottolineare un aspetto che va oltre l’efficienza: la gentilezza.

Sì, perché la gentilezza non è scontata, specialmente quando si lavora a ritmi serrati, spesso sotto il sole o sotto la pioggia. Eppure ci sono operatori che dimostrano che si può fare la differenza anche con un sorriso, una parola cortese, un atteggiamento rispettoso verso le persone e i luoghi che si servono.

Il ringraziamento arrivato per email è un piccolo grande esempio di come il rispetto e l’attenzione possano – e debbano – essere riconosciuti. È anche un invito a tutti noi: fermarci un momento, guardare chi lavora per il nostro bene comune e dire semplicemente “grazie”.

A tutti gli operatori ecologici che ogni giorno contribuiscono a rendere Termoli una città più pulita e più bella, va il nostro più sincero apprezzamento. Il vostro lavoro è fondamentale, e quando è fatto con passione e umanità merita di essere celebrato. Grazie di cuore.