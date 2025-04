Riscaldamenti accesi negli edifici pubblici e scuole fino al 12 aprile

TERMOLI. A causa delle persistenti basse temperature, il sindaco Nico Balice ha disposto la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e in tutti gli istituti scolastici del territorio comunale fino al 12 aprile 2025 (incluso), con una durata massima di 5 ore giornaliere.

La decisione arriva dopo l’ordinanza sindacale n. 97 del 31 marzo 2025, che aveva già prorogato l’accensione degli impianti fino al 5 aprile, in risposta alle condizioni climatiche avverse. La nuova ordinanza, che fa riferimento al D.P.R. n. 74 del 16.4.2013, conferma la possibilità di derogare alle disposizioni legali sulla durata e l’attivazione degli impianti termici in presenza di giustificati motivi, come il persistente abbassamento delle temperature.

L’accensione degli impianti dovrà avvenire nelle ore più fredde della giornata, rispettando comunque il limite di 20°C, con una tolleranza di 2°C, come previsto dalla normativa. Il provvedimento sottolinea anche che eventuali violazioni comporteranno sanzioni penali e amministrative.