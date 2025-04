Sabato 26 aprile i funerali di Papa Francesco

CITTA’ DEL VATICANO. Domani, alle 9, la bara di Papa Francesco sarà trasportata in Piazza San Pietro. La cerimonia funebre si svolgerà sabato 26 aprile alle 10, con la partecipazione di numerosi fedeli e rappresentanti delle istituzioni religiose e civili. Al termine dei funerali, il Papa sarà tumulato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in un luogo di grande significato spirituale per la Chiesa. La liturgia sarà presieduta dal card. decano Giovanni Battista Re.

La salma del Papa è stata composta nella Cappella della Residenza di Santa Marta e, nel corso della giornata di oggi, riceverà l’omaggio dei Cardinali e degli operatori degli uffici della Curia Romana.

Domani mattina verrà trasferito nella Basilica di San Pietro, dove i fedeli potranno rendergli omaggio.

Nella foto, la prima resa nota dal Vaticano, davanti alla bara, è presente il Cardinale Parolin, Segretario di Stato.

Questo momento segna un ultimo tributo a Papa Francesco, che ha guidato la Chiesa con umiltà e dedizione per tanti anni.

“Sabato 26 aprile, nel primo giorno dei novendiali, sul sagrato della basilica di San Pietro sara’ celebrata la santa messa esequiale di papa Francesco, secondo quanto previsto nell’ordo exsequiarum romani pontificis“. Lo comunica la Santa sede in una nota.