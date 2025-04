Sae 112 e Misericordia: l’impegno ‘civile’ a Roma

TERMOLI. Dal 24 al 26 aprile, il volontariato di protezione civile ha dato una straordinaria dimostrazione di solidarietà, professionalità e spirito di servizio. Tra i protagonisti di questa importante missione, anche il Sae 112 e la Misericordia di Termoli, attivati dal Servizio Regionale della Protezione Civile del Molise, per contribuire all’organizzazione del campo di accoglienza presso l’aeroporto di Centocelle a Roma.

In vista dei funerali di Papa Francesco e del Giubileo dei Giovani, le associazioni sono state impegnate nell’allestimento di 7.000 posti letto, in un’opera logistica imponente e delicata, che ha richiesto competenza, impegno e una grande capacità di lavorare in squadra. Il rientro delle squadre è avvenuto nella notte, dopo tre giorni intensi di lavoro e collaborazione al fianco di centinaia di volontari provenienti da tutta Italia.

Ancora una volta il mondo del volontariato dimostra di essere un pilastro fondamentale nelle grandi emergenze e negli eventi di portata internazionale. In momenti di grande rilevanza spirituale e storica come questo, l’Italia può contare sulla forza silenziosa di donne e uomini che, con generosità e dedizione, si mettono a servizio della collettività.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, che con la loro presenza hanno onorato la memoria di Papa Francesco, testimoniando i valori di fraternità, umiltà e amore per il prossimo che il Santo Padre ha sempre insegnato.