Sarà istituito il senso unico di marcia in un tratto di via Skanderbeg a Campomarino

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, nell’ambito di un più ampio intervento volto al miglioramento della viabilità urbana, alla tutela delle esigenze di specifiche categorie di utenti, nonché per il mantenimento dei livelli di sicurezza e la valorizzazione dei luoghi storici del centro urbano, è stata disposta una nuova regolamentazione della circolazione nel centro urbano.

A partire dai prossimi giorni, sarà istituito il senso unico di marcia in via Skanderbeg, nel tratto compreso tra via Favorita e via Municipio. Tale misura si rende necessaria per garantire una maggiore fluidità del traffico veicolare e una più efficace tutela di residenti e dei titolari delle numerose attività commerciali presenti nella zona.

Contestualmente, verrà introdotta una regolamentazione della sosta, con l’istituzione di stalli di sosta libera gratuita a tempo lungo le suddette vie. Inoltre, saranno riservati due stalli dedicati esclusivamente agli operatori economici per le attività di carico e scarico merci, al fine di agevolare l’approvvigionamento delle attività presenti nel tratto interessato.

L’Amministrazione confida nella collaborazione della cittadinanza e ringrazia per la comprensione, ribadendo il proprio impegno per una mobilità urbana più ordinata ed efficiente.