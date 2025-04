Sarà un’edizione straordinaria della Carrese 2025 a Portocannone: si correrà domenica primo giugno

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, rende noto che, a seguito di decreto del Presidente della Repubblica che fissa la data del referendum per il prossimo 8 e 9 giugno, pubblicato in gazzetta ufficiale il 31 marzo scorso, è stata emessa in data odierna l’Ordinanza Sindacale che stabilisce, in via straordinaria, la Corsa dei Carri edizione 2025 per domenica primo giugno.

Inoltre, come comunicato dall’Autorità Ecclesiastica locale, i festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli, Patrona di Portocannone, avranno luogo il giorno successivo, lunedì 2 giugno.

Si entra ora ufficialmente nel bimestre precedente la corsa dei carri, carichi di entusiasmo e soprattutto di rispetto reciproco, che dovrà essere sempre alla base per chi partecipa alla competizione in Onore della Madonna di Costantinopoli.

Siamo già da un po’ di tempo a lavoro, per garantire che la nostra tradizione per eccellenza si svolga in sicurezza e nel migliore dei modi».