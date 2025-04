Scattata chiusura sulla Bifernina, si passa sulla bretella

GUARDIALFIERA. Scattata la temuta chiusura sulla statale Bifernina, a partire da oggi, nel tratto tra i km 52+677 e 48+600, per lavori di miglioramento sismico del viadotto Molise II.

Gli interventi, che includono il sollevamento dell’ultima campata del ponte, si concluderanno il 7 maggio 2025.

Gli automobilisti sono deviati su una bretella provvisoria, aumentando i tempi di percorrenza di circa 10-12 minuti, con rallentamenti più marcati nelle ore di punta. La viabilità locale, già colpita da altri cantieri sul viadotto, ha mostrato fragilità anche per un recente incidente in zona.



Anas esorta gli utenti a seguire la segnaletica temporanea e pianificare gli spostamenti tenendo conto dei ritardi. Questi lavori, anche se impegnativi, sono fondamentali per garantire la sicurezza delle infrastrutture e migliorare la qualità della viabilità a lungo termine.

La chiusura impone sfide per la mobilità locale, ma i benefici futuri promettono una rete stradale più sicura e affidabile. Anas ribadisce l’importanza della collaborazione degli automobilisti per superare questo periodo di disagi temporanei. Una volta completati, gli interventi saranno un passo importante verso una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.