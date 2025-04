Screening gratuito per diabete e pressione arteriosa in piazza Monumento: la prevenzione è attiva

TERMOLI. Oggi, nella cornice di Piazza Monumento a Termoli, si terrà un evento dedicato alla salute e alla prevenzione. Grazie alla collaborazione tra Lions Club Termoli Tifernus e Misericordia di Termoli, i cittadini avranno l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a screening sanitari per il diabete e il controllo della pressione arteriosa.

L’iniziativa, che si svolgerà dalle ore 11 alle 13, vedrà la partecipazione di professionisti sanitari pronti a fornire assistenza e consigli utili per una migliore gestione della propria salute. Questo appuntamento rappresenta una preziosa occasione per aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e per ricevere un check-up gratuito da esperti del settore.

Se ti trovi nei pressi di Termoli, perché non approfittare di questa iniziativa? Non solo ti prenderai cura del tuo benessere, ma potresti anche incontrare altre persone interessate alla salute e al benessere. Un piccolo gesto per te, ma un grande passo verso una vita più sana!