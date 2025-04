Settimana Santa 2025: celebrazioni a Termoli e Larino

TERMOLI-LARINO. La diocesi di Termoli-Larino si prepara ad accogliere la Settimana Santa 2025 con una serie di celebrazioni liturgiche che riflettono la profondità spirituale e le tradizioni radicate della comunità. Come evidenziato dalla locandina ufficiale, queste celebrazioni saranno presiedute dal vescovo Claudio Palumbo, conferendo un senso di unità e solennità a ogni evento.

Gli appuntamenti liturgici iniziano con la Domenica delle Palme, il 13 aprile, in cui la benedizione dei rami d’ulivo precederà la Santa Messa delle 10:30, momento simbolico per ricordare l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. La giornata prosegue con la celebrazione pomeridiana alle 18:30, impreziosita dalla presenza del Vescovo.

Il Giovedì Santo, cuore della Settimana Santa, offrirà la Messa in Coena Domini alle 19:00, seguita dall’adorazione comunitaria fino alla mezzanotte. Il Venerdì Santo vedrà il rito della Passione del Signore alle 18:30 e la tradizionale Via Crucis per le vie della città alle 20:30.

Sabato Santo sarà caratterizzato dalla veglia pasquale, un momento di grande intensità spirituale, che inizierà alle 22:30. L’apice delle celebrazioni arriverà con la Domenica di Pasqua, quando monsignor Palumbo celebrerà la solenne Messa alle 10:30 nella Cattedrale di Termoli e, in serata, alle 19 nella Concattedrale di Larino, unendo simbolicamente le comunità delle due città.

Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per i fedeli di immergersi nella riflessione spirituale e nel rinnovamento della fede. La presenza del vescovo Palumbo aggiunge un senso di guida e ispirazione per la comunità locale.