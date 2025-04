Si ‘corre troppo a Rio Vivo’: “Mi hanno ammazzato un altro gatto… giusto per festeggiare la Pasqua”

TERMOLI. Una strada troppo spesso percorsa come fosse una ‘prova speciale’ rallistica. È via Rio Vivo, nonostante sollecitazioni e reprimende continue da parte dei residenti, a cui abbiamo dato spazio negli anni.

Giunge una testimonianza ulteriore: «”Mi hanno ammazzato un altro gatto… giusto per festeggiare la Pasqua”

Questo è il messaggio che mi ha mandato il mio amico oggi.

Ancora un incidente nel tratto finale di Rio Vivo, dove le auto che corrono all’impazzata continuando a rappresentare un pericolo per famiglie e animali.

I bambini qui hanno paura di uscire per andare a prendere l’autobus o semplicemente attraversare la strada.

Come già detto in precedenti articoli, e in particolare in quello del 3 marzo 2025, qui il il limite di 30 kmh è solo per bellezza.

Noi abitanti della zona chiediamo di nuovo e con urgenza, al sindaco e al comune di Termoli, una soluzione per contrastare i piloti che corrono ogni giorno su questa strada».