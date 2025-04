Sostegno all’agricoltura, diventano 66 i Comuni che riceveranno i fondi dalla Regione

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, e l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Salvatore Micone, hanno incontrato i sindaci molisani beneficiari dello scorrimento di graduatoria, secondo quanto previsto con determina dirigenziale n.1584 del 1.04.2025, relativa alla Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.3 “Sostegno ad investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”- Psr Molise 2014-2022 – Edizione 2023.

Uno scorrimento che va a implementare la platea dei Comuni beneficiari da 29 a 66.

Nei mesi scorsi, l’assessore Micone, in piena condivisione con il presidente Roberti, aveva espresso la salda volontà e il fermo impegno di reperire ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle previste dal bando, affinché potessero beneficiare di tali importanti interventi tutti i Comuni ammessi.

Questo in ragione dell’importanza di tali investimenti che permettono di realizzare interventi diretti a ridurre svantaggi infrastrutturali in cui operano le aziende agricole e considerato che il territorio molisano è prettamente a carattere rurale e caratterizzato da tantissimi piccoli centri situati in aree svantaggiate

“L’impegno, pienamente condiviso e il lavoro sinergico del Governo regionale, hanno fatto sì che venisse raggiunto questo importante obiettivo – il commento del presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, e dell’Assessore alle Politiche agricole Salvatore Micone – Traguardo che oggi finalmente si traduce in una boccata d’ossigeno pari a 5,3 milioni in totale da destinare a ulteriori 37 Comuni molisani, rispetto ai 29 inizialmente finanziabili. Aggiuntive realtà territoriali che potranno realizzare interventi pubblici al fine di migliorare la viabilità interpoderale che interessa collegamenti in prossimità di aziende agricole, ottimizzare le infrastrutture per l’acqua potabile, per reti elettriche e termiche funzionali alle stesse aziende. Opere fondamentali per la crescita, lo sviluppo, l’ammodernamento dell’agricoltura regionale direttamente ed indirettamente per contribuire ad accrescere i servizi ed il benessere delle comunità che vivono nelle nostre aree rurali e agricole”.