Staccano il pavimento della villa comunale e lanciano le mattonelle sulla scalinata

MONTENERO DI BISACCIA. Il vandalismo non ha frontiere, né confini. Quante volte l’abbiamo additato a Termoli, ma anche in realtà vicine, come Montenero di Bisaccia, c’è chi si diverte a causare danni all’arredo urbano, come denuncia la sindaca, Simona Contucci.

«Un nuovo diversivo per trascorrere il tempo: staccare meticolosamente la pavimentazione della villa comunale.

Ma non è finita: chi ha perso il suo prezioso tempo in questa significativa performance ha anche pensato bene di buttare giù il materiale facendo correre un grave rischio ai passanti. Naturalmente qualcuno si chiederà: e le telecamere? Fortunatamente ci sono».

L’auspicio, dunque, è che attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza si risalga agli autori dell’assurdo gesto di inciviltà, per farne pagare le spese… in tutti i sensi.