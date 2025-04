Strade provinciali: entro giugno si concluderanno i lavori sulla Guglionesi-Termoli

GUGLIONESI. Ci sono novità per le strade provinciali che collegano Guglionesi e Termoli. Il consigliere provinciale delegato, Angelo Del Gesso, ha fatto il punto sulla situazione delle strade provinciali che collegano Termoli e i paesi limitrofi. In un aggiornamento recente, Del Gesso ha confermato che i lavori sul ponte della strada provinciale 126, arteria vitale per il collegamento tra Guglionesi e Termoli, si concluderanno entro giugno, con la riapertura della strada che slitta di un mese rispetto alla data inizialmente prevista per maggio.

La chiusura della provinciale 126 ha creato disagi per i pendolari, che sono stati costretti a percorrere strade alternative, in particolare la provinciale 87, le cui condizioni precarie hanno aggravato la situazione. Tuttavia, grazie agli interventi in corso, si prevede che la riapertura avverrà entro l’inizio dell’estate, alleviando così i disagi.

Inoltre, Del Gesso ha comunicato un’importante novità: la strada provinciale 111, che collega Guglionesi all’ospedale, è stata messa in programmazione per interventi di manutenzione, un passo fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza del traffico in quella zona.

Il consigliere ha anche sottolineato le difficoltà legate ai finanziamenti. Nonostante i tagli del Ministero sui 8,5 milioni destinati alla provincia, si stanno portando avanti lavori su altre arterie critiche, come la strada che collega Lupara alla Bifernina, nota per i problemi legati alle frane.

Del Gesso ha concluso dichiarando che la Provincia è al lavoro per migliorare la sicurezza e la viabilità delle strade principali, con l’impegno di garantire interventi tempestivi dove necessario.