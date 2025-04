«Sulla scuola “Rosano” attendiamo delle risposte»

LARINO. «Pensilina Scuola Elementare “E. Rosano”, l’amministrazione Puchetti dia delle risposte!»

«Il gruppo di opposizione del Comune frentano (Insieme per Larino, ndr), ancora una volta, si trova a dover stimolare l’amministrazione circa un ulteriore problema che si trascina da mesi.

La scorsa estate, prima dell’inizio dell’anno scolastico, è stata rimossa la tettoia della pensilina all’ingresso della scuola elementare. La struttura era stata costruita a suo tempo per offrire riparo dalle intemperie o dal sole nei giorni più caldi, ma soprattutto perché con la pioggia la pavimentazione diventa molto scivolosa, costituendo un pericolo per alunni, genitori e personale docente e scolastico.

Dopo oltre sette mesi, la pensilina non è stata ancora risistemata, nonostante il progetto, che prevede la sostituzione dell’intera struttura, depositato a dicembre, valutato, approvato, e con la somma necessaria, non di elevata entità, inserita già in bilancio. Manca, però, il passaggio fondamentale, cioè l’affidamento dei lavori a una ditta che si occupi del ripristino.

Un iter, quindi, che si è bloccato, non si comprende il perché, nella fase finale. Si sottolinea che la mancanza della copertura crea disagi anche ai tanti ragazzi delle contrade che, in pullman, arrivano in anticipo rispetto all’orario di entrata, costretti, spesso, a cercare altri ripari nei giorni di pioggia o di caldo.

Non si tratta di un’opera architettonica straordinaria, né si chiede chissà quale privilegio, ma solo il diritto di riavere un servizio utile e funzionale.

Nonostante i tanti solleciti e le lamentele dei genitori, l’amministrazione ha scelto la strada del silenzio, senza motivare il mancato ripristino.

Ancora una volta si chiede di intervenire o quantomeno di fornire spiegazioni, rivolgendo l’appello sia al sindaco Pino Puchetti sia al vicesindaco, nonché assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici, Claudio Perna, con la speranza di ottenere, questa volta, almeno una risposta».