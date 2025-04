Tartarughe nel laghetto, si “corre ai ripari”

Adottate misure per la gestione della testuggine palustre americana

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha intrapreso azioni decisive per affrontare la presenza di testuggini palustri americane (Trachemys scripta) nel laghetto del Parco Comunale “G. La Penna”, su iniziativa dell’assessorato all’Ambiente.

In linea con la normativa europea (Regolamento UE n. 1143/2014) e nazionale, l’iniziativa mira a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive che rappresentano una minaccia per la biodiversità locale. Il piano d’azione prevede la cattura, il trasporto e il confinamento definitivo di circa 170 esemplari presso una struttura specializzata a Mirandola (MO).

La responsabilità del servizio è stata affidata all’Azienda Agricola Riccò, l’unica struttura in Italia autorizzata per questo tipo di interventi.

Dopo consultazioni con Asrem e Arpa Molise, il Comune ha agito autonomamente per far fronte all’urgenza di eliminare le tartarughe dal parco cittadino, garantendo il rispetto delle normative ambientali e sanitarie. Il progetto, che include attività preliminari come la bonifica delle acque stagnanti, comporta una spesa stimata di euro 24.372, finanziata con risorse comunali.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella tutela dell’ecosistema locale, dimostrando l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire la sostenibilità ambientale.