Termolesi (d’adozione) Brava Gente: Nicolangelo Licursi, un volto e tante maschere di scena

TERMOLI. È impossibile incasellare Nicolangelo Licursi in una sola definizione. Ex amministratore e storico dirigente calcistico della Turris Santa Croce di Magliano, Licursi è oggi una figura di spicco nel panorama culturale molisano. Tra l’altro, abita proprio a Termoli.

Presidente della UilT (Unione Italiana Libero Teatro )Molise, l’unione delle compagnie teatrali, è anche regista e brillante attore della compagnia teatrale “Scime semb nu”, che ha portato in scena classiche e divertenti commedie ,gruppo che unisce tradizione, comicità e impegno sociale in una forma teatrale autentica e coinvolgente.

La sua versatilità lo ha portato a calcare anche le scene della commedia musicale “I Promessi Sposi”, diretta da Nicolino Cannarsa, in cui ha ricoperto più ruoli con maestria e ironia senza pari . Un talento naturale, capace di passare dai panni dell’organizzatore a quelli dell’interprete con una disinvoltura rara.

Oggi dirige anche la rassegna teatrale “Jamme BBell”, diventata punto di riferimento per gli amanti del teatro in Molise. Grazie alla sua guida, l’evento sta crescendo anno dopo anno, valorizzando il teatro amatoriale e creando spazi di incontro e scambio tra compagnie e pubblico.Nicolangelo Licursi è, in definitiva, uno di quei personaggi che rendono vivo un territorio: radicato nella comunità, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Sport, amministrazione, teatro… ovunque ci sia passione e impegno, lì c’è anche lui.

A proposito, buon compleanno!

Michele Trombetta