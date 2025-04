Trasporto turistico integrato, la UilT chiede un’audizione al Consiglio regionale

TERMOLI. Mobilità turistica e trasporto pubblico locale: Uiltrasporti Molise richiede un’audizione al Consiglio Regionale. La Uiltrasporti Molise, sindacato dei lavoratori dei trasporti, ha formalmente richiesto un’audizione orale al Consiglio Regionale del Molise.

L’obiettivo dell’incontro è discutere strategie e soluzioni per il miglioramento del trasporto pubblico locale (Tpl) a supporto della mobilità turistica e interregionale. La richiesta si colloca all’interno delle progettualità del PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027 e si concentra su temi cruciali quali: l’implementazione di nuove tratte TPL turistiche e interregionali, come Termoli-Campobasso-Isernia-Roma e Termoli-Campobasso-Isernia-Napoli.

La destinazione di risorse economiche, attraverso fondi FESR-FSE+, per compensare i chilometri aggiuntivi richiesti alle aziende del settore. Le ricadute occupazionali, economiche e sociali legate allo sviluppo della mobilità integrata nella regione. Secondo quanto dichiarato dai coordinatori provinciale e regionale della Uiltrasporti, Nicola Gabriele Scafa e Stefano Marinelli, l’audizione mira a favorire una sinergia tra istituzioni, stakeholder e parti sociali per sfruttare le opportunità offerte dal territorio in vista della stagione estiva. L’incontro, che si spera avvenga in una sessione consiliare monotematica o in un tavolo tecnico dedicato, si prefigge di contribuire al rilancio del trasporto pubblico locale e della mobilità turistica integrata, elementi chiave per il futuro del Molise.