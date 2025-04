Troupe di ItaliaUno in città: provvedimenti per la viabilità

TERMOLI. Il prossimo 4 aprile 2025, Termoli sarà protagonista delle riprese televisive della popolare rubrica “Drive Up”, in onda su Italia 1. L’evento, prodotto da Mediaset, vedrà le telecamere in azione in alcune delle location più suggestive del comune molisano, con riprese effettuate sia da veicoli statici che tramite l’utilizzo di droni.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni, la Polizia municipale ha disposto una serie di provvedimenti temporanei in merito alla viabilità. Nella mattinata di venerdì 4 aprile 2025, dalle ore 8 alle ore 13, sarà infatti vietata la sosta con rimozione forzata e la circolazione veicolare e pedonale in alcune zone centrali della città. In particolare, i divieti riguarderanno Piazza Duomo, Piazza Castello e Via Federico II di Svevia, all’interno della ZTL “Borgo Vecchio”, dove si concentreranno le riprese.

Nel pomeriggio, le telecamere si sposteranno sul Lungomare C. Colombo e presso il Porto Turistico, senza ulteriori modifiche alla viabilità in queste aree.

L’Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio all’iniziativa, che promette di dare grande visibilità al territorio di Termoli. La Polizia Municipale provvederà alla segnalazione e transennatura delle aree interessate, garantendo il rispetto delle restrizioni.

Inoltre, come previsto dall’articolo 7 del Codice della Strada, saranno prese le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi per i cittadini, con la possibilità di deroghe per veicoli in servizio di emergenza, polizia e quelli autorizzati specificamente.

Gli automobilisti e i pedoni sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare gli orari indicati. In caso di necessità, i cittadini potranno rivolgersi al Comando della Polizia Municipale o consultare il sito web del Comune di Termoli per ulteriori dettagli.