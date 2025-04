Turni massacranti ai medici, «Pronti a ricorrere al Tar»

TERMOLI. «Se si continuano ad imporre turni massacranti ai medici e a calpestare costantemente le regole contrattuali, saremo costretti a rivolgerci alle autorità giudiziarie competenti per tutelare i diritti dei colleghi». Non usano mezzi termini i rappresentanti dei medici Faustino Rosati, presidente Cimo-Fesmed Molise, e Massimo Peccianti, segretario Anaao Assomed Molise, nel denunciare il mancato rispetto dell’orario di lavoro negli ospedali della Regione. «Ci troviamo dinanzi ad un problema cronico, che riguarda tutti i reparti – spiegano- Ormai obbligare i medici a lavorare più di 40 ore a settimana è diventata la norma, quando il contratto limita l’orario di lavoro a 34 ore più 4 ore da dedicare ad attività non assistenziali, come la formazione continua. Ogni mese siamo costretti a 14-15 turni di reperibilità, superando di gran lungo i 10 previsti dal contratto, e non si contano nemmeno i turni notturni extra che ci vengono richiesti».

Una situazione, quella denunciata dai due sindacati, figlia della grave carenza di personale sanitario che caratterizza la Regione: «Ci sono reparti in cui dovrebbero lavorare dieci medici e invece ne sono rimasti solo tre, che devono garantire gli stessi servizi e la stessa qualità dell’assistenza ai pazienti. Ma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, così non si può andare avanti», aggiungono Rosati e Peccianti.

«Conosciamo bene gli sforzi profusi dall’azienda nel bandire nuovi concorsi, che però puntualmente vanno deserti. Ma qualcuno si è chiesto come mai il Molise non è considerata una Regione attrattiva dai giovani medici? Sono proprio le pessime condizioni di lavoro che vengono offerte ad allontanare i medici dalla Regione. E quei pochi concorsi destinati agli specializzandi, che potrebbero essere assunti a tempo indeterminato grazie al Decreto Calabria, risultano quantomeno incongrui, poiché coinvolgono strutture che non risultano avere l’accreditamento per poter assumere specializzandi. Una immane perdita di risorse e di tempo».

«Chiediamo quindi all’Azienda di rispettare l’orario di lavoro e le disposizioni normative e contrattuali. Le conseguenze della mancanza di assunzioni non possono ricadere sul personale sanitario o sui pazienti: i turni massacranti e la carenza di personale infatti possono compromettere anche la sicurezza delle cure» concludono Rosati e Peccianti.