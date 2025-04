Vanoli nuovo Rettore UniMol, Pallante: «Massima collaborazione dal Consiglio regionale»

CAMPOBASSO. In occasione dell’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli studi del Molise, prof. Giovanni Peter Vanoli, il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha dichiarato:

“Esprimo a nome di tutto il Consiglio regionale al professor Vanoli le più vive congratulazioni per la sua brillante elezione a Rettore dell’Università degli Studi del Molise. Il lavoro svolto fino ad oggi come prorettore ha già dimostrato le sue doti organizzative, la sua visione strategica e la sua capacità di leggere i mutamenti della formazione universitaria, del mondo scientifico e in generale della società italiana oltre che del contesto globale. Doti che ancor più potrà mettere a frutto quale Rettore di un’Università che il Molise e i molisani sentono quale punto di riferimento culturale e quale fattore di crescita e di sviluppo del territorio e dei suoi abitanti, nonché delle sue evidenze economico-produttive.

Il Prof. Vanoli troverà nella mia persona, come in tutta l’Assise legislativa che presiedo, sempre collaborazione e disponibilità a intraprendere percorsi condivisi e funzionali allo sviluppo sia dell’ateneo che della regione. Vorrei poi ringraziare, sempre a nome dei miei colleghi Consiglieri di ogni schieramento, il professor Brunese per il suo apporto per la crescita e lo sviluppo dell’Unimol. Un lavoro svolto in un tempo molto complesso e difficile e che ha consentito all’Università di affrontare e superare molte sfide, proseguendo nel suo percorso di implementazione dell’offerta formativa e di fortificazione di quella già esistente”.