Verso la definizione del menù alla mensa scolastica

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino ha riunito nei giorni scorsi il comitato mensa per la definizione dei menù scolastici. Dopo diverse sedute sembra che si sia trovata la quadra alla presenza di tutte le parti. Con l’assessore Vaino erano presenti Ivo Sprocatti di Termolifood, la dietista Carolina Rosetti, i rappresentanti degli istituti scolastici “Bernacchia”, “A. Pace” e “Schweitzer” con i consiglieri comunali Marco Verini, che sostituiva Giuseppe Spezzano, e Salvatore Di Brino.

All’ordine del giorno la rilettura dei menù estivo e invernale con tutte le modifiche apportate nelle sedute precedenti al fine di non ripetere le stesse pietanze per più giorni consecutivi e per variare i contorni in base al secondo piatto.

Anche il dirigente Marcello Vecchiarelli ha espresso parere positivo in attesa che quanto deciso arrivi all’attenzione dell’Asrem per l’approvazione finale dopo la prova test dei menù durata quasi due mesi.