Via Cairoli interdetta al traffico per lavori di manutenzione

TERMOLI. Si comunica che da domattina, mercoledì 9 aprile e presumibilmente per un massimo di 10 giorni, via Cairoli sarà interdetta al traffico veicolare e alla sosta, dalle ore 7 alle ore 17, per lavori di manutenzione straordinaria che riguardano un edificio comunale (Ordinanza n. 12 del 2025).

La strada sarà chiusa nel tratto compreso tra Via Fratelli Brigida e Corso Vittorio Emanuele III (tra la chiesa di San Timoteo e il mercato del pesce).

Il sabato e la domenica il tratto di strada rimarrà aperto al traffico e alla sosta.