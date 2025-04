Via libera alla Carrese di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Vigilia come sempre carica di pathos a San Martino in Pensilis, per la Carrese di San Leo, in programma domani. Sarà riproposto lo scontro ‘titanico’ tra Giovani e Giovanotti, coi colori biancoceleste e giallorosso in fibrillazione, a dir poco.

Intanto, come azione propedeutica, oggi pomeriggio si è riunita la commissione di Vigilanza, che ha concesso il parere favorevole alla disputa della Corsa dei Carri. Lo scorso anno a vincere furono i Giovani e come da tradizione, partiranno per primi.

Intanto, in paese, sequestro di petardi da parte della Polizia di Stato, non si faranno i fuochi della vigilia.