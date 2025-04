Vigili del fuoco volontari: al Sinarca la nuova sede

TERMOLI. Inaugurazione, stamani, alle 10, per la nuova sede della sezione locale dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari, all’ex mattatoio del Sinarca. L’associazione si costituisce l’11 luglio 2020, in un momento storico per tutti, nel periodo Covid. Sotto la direzione del presidente Mariangela Sforza, l’associazione presta il proprio servizio nell’intera campagna vaccinale svoltasi a Termoli al PalAirino, supporta con i propri volontari gli screening dei tamponi Covid presso il Comune di Ururi, aderisce alla campagna Aib ed inizia così a farsi conoscere su Termoli e sull’intero territorio regionale.

«L’obiettivo primario è sempre stata la formazione, si perché un volontario per poter operare in sicurezza deve essere formato, preparato alle attività da svolgere e con grandi difficoltà l’Associazione è riuscita dal 2020 sempre a garantire i corsi necessari ai volontari pur non avendo una sede operativa Finalmente dopo tanto perseverare e soprattutto senza mai mollare un secondo il Comune di Termoli, ad aprile 2024, ci ha assegnato una sede Sociale dove poter espletare al meglio le nostre attività e dove poter accogliere chiunque voglia avvicinarsi a questo meraviglioso mondo del volontariato.

Il nostro obiettivo rimane fermo: crescere, operare, formare ed essere presenti sul territorio per quelle che sono chiaramente le nostre competenze e le nostre risorse, l’inaugurazione della nostra sede che avviene ad un anno di distanza dalla assegnazione, in quanto abbiamo voluto renderla ospitale e sistemarla nel miglior modo possibile, è l’inizio di un lungo cammino in cui i soci storici ed in primis il nostro presidente Mariangela Sforza hanno sempre creduto, nei momenti belli ma soprattutto in quelli difficili, ci ha sempre uniti la passione e l’amore verso il mondo del volontariato e sono i valori che trasmettiamo a tutti i nostri soci».