Vincenzo Marchioli è il nuovo comandante della Polizia locale di Guglionesi

GUGLIONESI. È il dottor Vincenzo Marchioli il nuovo comandante della Polizia locale di Guglionesi. A stabilirlo è la determinazione numero 117 del 14 aprile 2025, firmata dalla responsabile del Settore Affari Generali, dottoressa Emanuela Colarelli, che conclude ufficialmente la procedura di mobilità volontaria avviata per la copertura del ruolo.

La selezione, riservata a figure già in servizio nella pubblica amministrazione, si è svolta attraverso la valutazione dei titoli presentati e un colloquio con la commissione. Il dottor Marchioli ha ottenuto 7,5 punti su 10 per i titoli di studio e l’esperienza professionale e 15 punti su 20 nel colloquio conoscitivo e motivazionale, per un punteggio complessivo di 22,5 su 30.

Il Comune di Guglionesi procederà ora con le comunicazioni di rito al Comune di San Salvo, attuale ente di appartenenza del candidato, per definire tempi e modalità del trasferimento. La nomina sarà pubblicata all’albo pretorio online per 15 giorni consecutivi, oltre che nella sezione dedicata ai concorsi sul sito istituzionale e sul portale InPA.