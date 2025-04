TERMOLI. Anna Cardella si è brillantemente laureata in Ostetricia presso l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti. Per lei un augurio speciale.

“Auguri Dottoressa Anna, oggi celebriamo non solo un traguardo, ma l’inizio di una meravigliosa avventura. Che ogni nuova vita che accompagnerai possa ricordarti quanto amore e dedizione hai scelto di donare al mondo. Congratulazioni di cuore per la tua laurea in Ostetricia!

Con affetto, Federica e Vincenzo”