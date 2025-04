Caterina Renzetti e Franco Manna

GUGLIONESI. Nozze di smeraldo in casa Renzetti-Manna, Franco e Caterina festeggiano 40 anni di matrimonio.

«40 anni di matrimonio, 40 anni di sacrifici, 40 anni di tolleranza, 40 anni di rispetto, 40 anni di soddisfazioni, 40 anni di vita, 40 anni di voi.

Ci auguriamo di avervi dato anche qualche soddisfazione, oltre ai vostri splendidi nipotini che amate con tutto il cuore. Siamo soddisfatti e felici per i vostri insegnamenti e per il fatto che siete sempre stati lì, presenti, in ogni momento. Grazie di cuore! Auguri a voi, con tutto il cuore.

Ernestina, Antonio, Riccardo, Carmen, Alex, Daisy, Lia e la piccolina di casa, Laura».